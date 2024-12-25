У упрощенцев с доходами-2024 от 60 млн в 2025 году НДС будет при любых доходах

Даже если в 2025 году у ИП будет мизерный доход, это не спасет его от НДС, если в 2024 году доход был более 60 млн рублей.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 12.11.2024 № 03-07-11/111534.

ИП надеялся, что пока доход за 2025 год не превысит 60 млн рублей, у него будет освобождение от НДС, а в месяце превышения начнется НДС. Но это не так.

Если доход за 2024 год больше 60 млн рублей, то НДС начнется сразу с 01.01.2025.

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