Для резидентов ОЭЗ налог на прибыль в 2025 году не изменится

С 2025 года выросла ставка налога на прибыль. Теперь он составляет 8% в федеральный бюджет + 17% в региональный = 25%. Но резидентов особых экономических зон это повышение не касается.

Разъяснение дает Минфин в письме от 26.11.2024 № 03-03-06/1/118135.

Для резидентов ОЭЗ налог на прибыль по-прежнему: в федеральный бюджет – 2%;

региональный бюджет – до 13,5% (устанавливают региональные власти).

Таким образом, для резидентов ОЭЗ в части налога на прибыль с 2025 года ничего не меняется.

Ранее ФНС в письме от 16.07.2024 № СД-4-3/8056@ уточняла, что в НК реализована так называемая «дедушкина оговорка» – сложившийся в мировой практике принцип защиты инвестора от изменения законодательства. Эта оговорка реализована в различных преференциальных режимах, в том числе ОЭЗ.