Календарь вебинаров для бухгалтера в январе 2025

Собрали для вас анонсы вебинаров на январь 2025 года.

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.

Анонс вебинаров января 2025

Не пропустите полезные материалы. Все вебинары — бесплатные! Переходите по ссылкам и регистрируйтесь.

Ежемесячно мы проводим до 20 вебинаров. Разбираем все темы, интересные бухгалтеру, кадровику, руководителю — от первички до отчетности и проверок.

Все записи прошедших трансляций, а также сертификаты, которые подтвердят, что вы просмотрели вебинар и получили новые знания, доступны подписчикам Клерк.Премиум. Обратите внимание: вне подписки записи недоступны!

Подписаться

Уже 23 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране.