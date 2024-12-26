Календарь вебинаров для бухгалтера в январе 2025

Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.
Анонс вебинаров января 2025
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№
Тема вебинара
Дата
Время (мск)
1
9 января
11:00
2
14 января
11:00
3
НДС для старых и новых налогоплательщиков: декларация за 4 квартал 2024 г. и НДС на УСН
16 января
15:00
4
Как признавать расходы в налоговом учете без ошибок и претензий ИФНС
20 января
11:00
5
Строим финансовую модель бизнеса на примере продавца на маркетплейсах
21 января
13:00
7
Бухгалтер на аутсорсе: новые реалии, договор, стоимость услуг и клиенты
23 января
11:00
Ежемесячно мы проводим до 20 вебинаров. Разбираем все темы, интересные бухгалтеру, кадровику, руководителю — от первички до отчетности и проверок.
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Уже 23 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране.
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