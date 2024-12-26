Граждане оценили работу Социального фонда на 4,7 из 5 баллов

Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев. Он принял участие в заседании правления Соцфонда, членом которого является.

Сенатор отметил показатели работы СФР: за 2024 год заметно снизилось — почти на треть — число обращений граждан в фонд, при этом уровень удовлетворенности и одобрения его работы составил 4,7 из 5 баллов. Во многом, это произошло благодаря внедрению информационных систем,

По его словам, внедрение информационных систем, автоматизация процессов и эффективная разъяснительная работа существенно повысили качество работы Социального фонда.