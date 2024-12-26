Силуанов: около 80% россиян хотят получать знания по финансам и навыки управления личными финансами

Об этом министр финансов рассказал на заседании Межведомственной координационной комиссии по реализации Стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года.

«Сегодня уже около 80% россиян хотят получать знания по различным финансовым темам, навыки по управлению личными финансами. Особенно интерес проявляет молодежь. Это говорит о важности той работы, которую мы проводим в области финансового просвещения. Формирование финансовой культуры – это взаимный интерес государства, бизнеса и, конечно, самих граждан. Совместная работа в этой сфере помогает людям выстраивать свое финансовое благополучие, бизнесу – повышать эффективность работы, государству – укреплять финансовый суверенитет и способствовать росту экономики», — отметил Антон Силуанов.

В планах на 2025 год — сотрудничество с предприятиями, поддержка и масштабирование региональных проектов.

В 2024 году Минфин и ЦБ впервые проводят всероссийский конкурс «Столица финансовой культуры». Его цель — оценить региональную инфраструктуру и определить лучший региональный проект по повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры граждан. На конкурс подали заявки 21 регион. Победитель будет определен в начале 2025 года.

Также были представлены результаты пилотного расчета индекса развития финансовой культуры населения за первое полугодие 2024 и предложения по доработке методики его расчета.

Индекс рассчитан с привлечением экспертов МГУ и инФОМ на основе социологических и статистических данных. Он позволяет узнать уровень осознанности и ответственности граждан при принятии финансовых решений и учета сопутствующих рисков, а также дает возможность оценить успешность реализации Стратегии.

«Сам этот показатель – это инновация, в мировой практике обычно измеряют финансовую грамотность, а не культуру. Индекс финансовой культуры отличается тем, что он измеряет не столько знания людей, сколько то, как установки, ценности и знания реализуются в поведении», отметила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.