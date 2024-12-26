ФНС опубликовала график технологических работ в личном кабинете в 1 квартале 2025 года

Актуальное сальдо ЕНС не всегда отражается в личном кабинете налогоплательщиков. Иногда ФНС проводит технологические работы в ЛК.

Вот график на 1 квартал 2025 года (время везде московское):

В дни, выделенные серой отметкой, личный кабинет может быть недоступен в связи с проведением техработ в период с 18:00 часов предыдущего дня до 04:00 часов следующего дня.

В дни, отмеченные синим цветом, возможно проведение техработ в период с 22:00 до 01:00 часов. В дни, отмеченные дополнительно нижним подчеркиванием, – до 05:00 часов следующего дня.

В отмеченные красным цветом даты ЛК может быть недоступен с 20:00 часов указанного дня до 20:00 часов следующего дня.

График может меняться, актуальные изменения можно увидеть в вашем личном кабинете.