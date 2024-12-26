В ЕГРН появится информация о тех, кто имеет право пользоваться жильем

Чтобы защитить права покупателей недвижимости, власти добавят в ЕГРН сведения о бывших членах семьи собственника, если они имеют права на его жилье.

Владимир Путин подписал федеральный закон от 26.12.2024 № 478-ФЗ, по которому в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) добавят информацию о бывших членах семьи владельца недвижимости с правом пользоваться жилым помещением.

Нововведение позволит избежать ситуаций, когда после продажи квартиры появляется третье лицо с правом проживания в ней.

Если о таком человеке не будет записи в реестре, то он не сможет ни на что претендовать.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.