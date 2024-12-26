В ЕГРН появится информация о тех, кто имеет право пользоваться жильем

Владимир Путин подписал федеральный закон от 26.12.2024 № 478-ФЗ, по которому в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) добавят информацию о бывших членах семьи владельца недвижимости с правом пользоваться жилым помещением.
Нововведение позволит избежать ситуаций, когда после продажи квартиры появляется третье лицо с правом проживания в ней.
Если о таком человеке не будет записи в реестре, то он не сможет ни на что претендовать.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
Комментарии3
Если он зарегистрирован в адресе, то он имеет право проживать. Это показывает справочка п=о зарегистрированных. Если он сособственник, то он тоже имеет право проживать. О каких лицах идет речь? Т.е. теперь регистрация теперь обязывает вносить данные в этот реестр?
Почитайте с чего все началось https://rg.ru/2024/02/21/v-egrn-budut-zanosit-vseh-imeiushchih-pravo-polzovaniia-zhilem.html
Глупость какая. залог виден. Обременения все есть. Просто бардак у них.