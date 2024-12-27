ИП не сможет применять ПСН в 2025 году, если его доход-2024 больше 60 млн

Если у ИП на ПСН в 2024 году доходы превысят 60 млн рублей, то у него не будет права на патент в 2025 году. Вернее, это право он утрачивает с начала действия патента.

Если ИП в 2024 году применяет УСН+ПСН, то доходы учитывают по обеим системам налогообложения.

Об этом напоминает Минфин в письме от 25.11.2024 № 03-07-11/117720.

Таким образом, у ИП на УСН+ПСН с доходами более 60 млн рублей в 2024 году в 2025 году будет одновременно два новшества:

будет НДС;

не будет ПСН.

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