⚡️ Итоги дня: в МТС создали игровую приставку, туристы не поедут в Анапу на Новый год, а Telegram-бот поможет жертвам мошенников

МТС выпустила в продажу игровые приставки для облачного гейминга. Стоимость устройства — 4 990 рублей, первая партия составила несколько тысяч штук.

Туристы отменили 9 из 10 бронирований в Анапе. Из-за разлива мазута в Черном море на новогодние праздники курорт будет пустым.

В 2025 году рыба и рыбная продукция подорожает на 20%. На рост цен повлияли инфляция, курсы валют, улов по каждому виду рыбы, международные политические и экономические отношения РФ с другими странами.

Стоимость дропперских карт на черном рынке выросла почти в шесть раз. По оценкам Центробанка, в 2024 году цена дропперских карт достигла 30-40 тыс. рублей.

В Санкт-Петербурге впервые за пять лет открыли новую станцию метро «Горный институт». Она находится на оранжевой, Лахтинско-Правобережной, четвертой линии.

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге появились интерактивные помощники с искусственным интеллектом на базе российского ПО. Он поможет с вопросами о рейсах и сервисах, сможет найти нужный объект на панораме терминала и разобраться во внутреннем устройстве аэропорта.

У МВД появился Telegram-бот для помощи жертвам мошенников. Он сможет подсказать, что делать в конкретной ситуации. Бот предлагает выбрать ситуацию, в которую попал пользователь. Например, сообщить о взломе аккаунта в «Госуслугах» или соцсети, о переводе денег мошенникам или об обнаружении личных данных в интернете.

В Москве за три года запустили около 1,5 тыс. стартапов. Из них более 40% работают в сфере разработки компьютерного ПО, 20% проводят научные исследования и разработки в областях технических и естественных наук. В среднем на московский стартап работает 17 человек.

Госдума в 2025 году рассмотрит вопрос о чрезмерной нагрузке школьников, которые в среднем проводят за учебой 8-10 часов в день. Среди основных причин загруженности называются сложные домашние задания, большое число изучаемых предметов, вторая смена, шестидневная учебная неделя и внеурочная деятельность.

«Авито Путешествия» запустили новогодний спецпроект по «Иронии Судьбы», говорится в сообщении компании. Любой желающий может проверить свои улицу и номер дома на специальном сайте — и увидеть, где бы он мог отметить Новый год, если бы режиссером его жизни был Эльдар Рязанов.

В «Интервидении-2025» примут участие больше 25 стран. Международный конкурс песни планируют провести в сентябре 2025 года.