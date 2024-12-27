28% предпринимателей назвали 2024 год неуспешным

За год выручка упала у 27% представителей малого и среднего бизнеса, но выросла у 41%.

Больше 72% представителей малого и среднего бизнеса назвали 2024 год в разной степени успешным. Положительную оценку дали 23%, еще 50% считают этот год скорее успешным, но были определенные трудности. 28% предпринимателей признались, что 2024 год выдался неуспешным для них.

Выручка за год выросла у 41%, снизилась у 27%, а у 32% осталась на том же уровне. Об этом сказано в исследовании на сайте Корпорации МСП.

В 60% компаний удалось сохранить численность сотрудников, у 21% увеличился штат, а 18% отметили снижение числа работников.

Почти 49% работодателей из сферы МСП поднимали зарплату в 2024 году. 40% предпринимателей оставили выплаты на прежнем уровне.

Две трети компаний не привлекали кредитные средства в свой бизнес, каждый пятый занимал на пополнение оборотных средств, а 3% — на инвестиции. Господдержкой пользовались больше 20% МСП, 34% слышали про эти меры, а 20% рассказали, что у них не было потребности привлекать помощь.

37% участников опроса собираются сохранить текущий бизнес, открыть еще одно дело думают 12%, а завязать с предпринимательством хотят только 2%.