Ведение бизнеса

С 01.01.2025 вести бизнес по соцзаказу можно в любом регионе по шести видам деятельности

Президент подписал федеральный закон от 26.12.2024 № 476-ФЗ с изменениями в ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере».

Данный закон завершает апробацию соцзаказа и вводит его применение на постоянной основе.

С 1 января 2025 года социальный заказ можно применять в любом регионе России по шести социальным сферам без ограничений:

  • образование;

  • здравоохранение;

  • социальная защита;

  • занятость населения;

  • физическая культура и спорт;

  • туризм.

Минфин указал, что апробация подтвердила эффективность соцзаказа, получены успешные результаты. Теперь органы власти субъектов РФ сами принимают решения о применении социального заказа при организации оказания бюджетных услуг. Жители таких регионов получат качественную бюджетную услугу, а при использовании социального сертификата — самостоятельно выберут ее исполнителя.

Предусмотрено право потребителей услуг на оценку исполнителя услуг на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях, а также обязанность уполномоченных органов обеспечивать проведение мониторинга достижения результатов оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере.

Ольга Ульянова
НДФЛ

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