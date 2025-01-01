С 01.01.2025 вести бизнес по соцзаказу можно в любом регионе по шести видам деятельности

Данный закон завершает апробацию соцзаказа и вводит его применение на постоянной основе.
С 1 января 2025 года социальный заказ можно применять в любом регионе России по шести социальным сферам без ограничений:
образование;
здравоохранение;
социальная защита;
занятость населения;
физическая культура и спорт;
туризм.
Минфин указал, что апробация подтвердила эффективность соцзаказа, получены успешные результаты. Теперь органы власти субъектов РФ сами принимают решения о применении социального заказа при организации оказания бюджетных услуг. Жители таких регионов получат качественную бюджетную услугу, а при использовании социального сертификата — самостоятельно выберут ее исполнителя.
Предусмотрено право потребителей услуг на оценку исполнителя услуг на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях, а также обязанность уполномоченных органов обеспечивать проведение мониторинга достижения результатов оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере.
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