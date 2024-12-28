Продлят сроки проведения эксперимента «Старт бизнеса онлайн»

Эксперимент по реализации комплексного сервиса «Старт бизнеса онлайн» Минфин предложил продлить на один год – до 1 марта 2026 года.

Соответствующий проект постановления Правительства размещен на федеральном портале проектов нормативных актов.

Эксперимент стартовал 1 марта 2024 года и включает электронную регистрацию бизнеса, получение электронной подписи без личного присутствия и дистанционное открытие счета в банке. Его координатор — ФНС.

Минфин объяснил, что продление срока эксперимента необходимо для «дополнительной проработки и апробации технологических решений, обеспечивающих реализацию сервиса и расширение его функционала».

В частности, планируется рассмотреть вопрос о дополнении сервиса новыми опциями:

Выбор оператора фискальных данных. Такая функция поможет выбрать необходимую модель ККТ и фискального накопителя для планируемого вида деятельности, связанной с расчетами с физлицами, а также при регистрации ККТ и начале работы с ней.

Выбор оператора электронного документооборота — позволит обеспечить электронное взаимодействие с налоговыми органами и контрагентами.

«Правительство РФ уделяет особое внимание вопросам улучшения предпринимательского климата в стране и созданию условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Продление эксперимента и проработка введения новых функций комплексного сервиса совместно с ФНС и другими заинтересованными ведомствами позволит усовершенствовать процесс предоставления государственных услуг по регистрации бизнеса и сделать его максимально комфортным и удобным», — отметил директор Департамента налоговой политики Минфина Данил Волков.

Участие в эксперименте — добровольное. Услугой могут воспользоваться физлица при регистрации в качестве ИП, а также те, кто решил создать ООО с единственным учредителем — одновременно единоличным исполнительным органом.