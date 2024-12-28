Пенсионерам могут выделить 10 тысяч рублей на покупку топлива

В Госдуму внесут законопроект о поддержке пенсионеров старше 70 лет, которые проживают в регионах без центрального отопления.

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили россиянам старше 70 лет выплачивать 10 тыс. рублей на покупку топлива для отопления жилья.

Средства могут получить те, кто проживает в населенных пунктах без центрального отопления. Выплата будет единоразовой.

«В наиболее трудном положении оказываются одинокие пенсионеры-инвалиды — у них нет ни денег, ни сил, чтобы обеспечить себя топливом», — сказал руководитель партии Сергей Миронов.

Также он добавил, что каждая десятая семья в России сталкивается с нехваткой тепла в домах и квартирах, а каждая 15-я пользуется печным отоплением, для которого нужно топливо.