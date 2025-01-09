Можно получить имущественный вычет, даже если в детстве за вас его уже получили родители

При покупке квартиры на имя ребенка родители могут получить имущественный вычет по НДФЛ. Но право ребенка на вычет в будущем сохраняется.

Об этом сообщает Минфин в письме от 05.11.2024 № 03-04-05/108732.

Дело в том, что вычет за долю ребенка получают родители, а не сам ребенок.

Право на вычет у ребенка при этом не используется. Оно сохраняется. И когда он будет иметь доходы, облагаемые НДФЛ, и купит квартиру, он сможет получить вычет. И неважно, что когда-то родители уже получили вычет по квартире, оформленной на имя ребенка.

Кстати, если родители свой вычет в размере 2 млн рублей уже использовали, то купив вторую квартиру на имя ребенка, они еще раз вычет не получат. Об этом предупреждал Минфин в письмах от 13.11.2024 № 03-04-05/111687, от 13.02.2024 № 03-04-05/12379.