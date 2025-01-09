С 30 июня в Иране начнут принимать карты «Мир»

До 30 июня 2025 года пройдет второй этап интеграции платежных систем России и Ирана. Туристы смогут оплачивать товары и услуги по карте «Мир».

На третьем этапе объединения систем жители Ирана смогут оплачивать покупки в России с помощью своих банковских карт. Это произойдет во второй половине 2025 года, пишет ТАСС со ссылкой на посла исламской республики в Москве Казема Джалали.

Карту «Мир» сейчас принимают в 14 странах, в 10 из них платежная система работает с ограничениями, только в некоторых точках продаж или не на всей территории государства. Ограничений нет в Белоруссии, Абхазии, на Кубе и в Южной Осетии.