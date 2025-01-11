Российские компании укрепляют позиции на рынке стран Персидского залива. В ОАЭ их уже 4 000+

По данным экспертов международной консалтинговой компании Global Tax Assistant, только в 2024 году в этот регион пришли свыше 100 российских компаний.

Наиболее привлекательными отраслями для российского бизнеса стали энергетика, строительство, IT. Об этом сообщает пресс-релиз компании, он есть в распоряжении «Клерка».

Как отмечает соучредитель Global Tax Assistant Смбат Алиханян, страны Персидского залива демонстрируют стабильный экономический рост благодаря значительным инвестициям в инфраструктуру и диверсификацию экономики, что делает регион привлекательным для отечественных компаний.

«Особое место занимают Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). В прошлом году более 50 российских компаний начали свою деятельность именно здесь. Всего в настоящее время в ОАЭ зарегистрировано более 4 тысяч российских компаний. Это связано с тем, что эта страна предоставляют наиболее комфортные условия для международного бизнеса, а Дубай давно является крупнейшим центром торговли и финансов в регионе», – говорит Алиханян.

Также страны Персидского залива привлекательны для масштабирования российского бизнеса. Например, недавно на рынок ОАЭ и Катара вышла компания «Л'Этуаль», которая в течение 6 месяцев открыла здесь несколько точек продаж.

В условиях санкций отечественные компании стремительно адаптируются и осваивают Ближний Восток. К примеру, только в 2023 году российские компании инвестировали в ОАЭ более 230 млрд рублей, и эта, цифра будет только расти.