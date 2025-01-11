Подведены итоги ESG-индекса городов и регионов России за 2024 год: топ-20

Лучшими стали территории с наивысшими результатами по трем компонентам — окружающая среда, социальная сфера и управление.

Москва и Московская область, Нижегородская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Татарстан и еще 15 регионов в числе лучших ESG-индекса, составленного Сбером и ВЭБ.РФ.

В 2024 году индекс охватил еще больше территорий — 85 регионов и 250 городов (в 2023 г. было 218 городов).

ESG-индекс включает данные по 16 комплексным факторам, объединенным в три блока: окружающая среда (Environmental), общество (Social) и управление (Governance).

В топ-20 территорий с наивысшими результатами по всем трем ESG-компонентам, вошли: Белгородская область, Калужская область, Камчатский край, Краснодарский край, Ленинградская область, Москва и Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Пермский край, Республика Татарстан, Ростовская область, Санкт-Петербург, Севастополь, Тюменская область, Ульяновская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Чувашская республика, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Татьяна Липская, старший вице-президент по ESG Сбербанка, сообщила, что в 2024 году индекс обновили с учетом принятых в мае национальных целей развития страны, часть которых связана с повесткой устойчивого развития — это укрепление здоровья населения и поддержка семей, обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни, экологическое благополучие, технологическое лидерство и другие.

За два года исследований замечено, что регионы и города все активнее реализуют проекты устойчивого развития.

«Среди городов, которые показали позитивную динамику по совокупности факторов Индекса, выделю Красногорск, Тобольск и Ханты-Мансийск, а среди лидеров отдельных блоков — Энгельс (“Окружающая среда”), Казань (“Общество”), Ленинск-Кузнецкий и Симферополь (“Управление”). Также заслуживают внимания результаты Нижневартовска, где вдвое выросли показатели утилизации ТБО, Томска и Екатеринбурга, где доля перевозок электротранспортом увеличилась за год на 64% и 56% соответственно», — сказал Андрей Самохин, главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Наццентра ГЧП.

Лидерами блока «Окружающая среда» стали Москва и Московская область, Нижегородская и Ульяновская области, Татарстан и Адыгея, а также Удмуртская республика.

В сфере управления отходами производства лидируют Москва, Московская и Орловская области — выше 60 баллов.

В блоке «Общество» лидерами стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Ханты-Мансийский, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Наиболее прогрессивными практиками городов и регионов по блоку «Социальная сфера» стали:

внедрение AI-решений в социальную сферу и городское хозяйство;

использование государственно-частного партнерства для создания комфортной городской среды и развития социальной инфраструктуры региона;

реализация потенциала малых и исторических городов, в том числе в рамках развития креативных индустрий.

Высокие показатели по уровню доходов и занятости населения демонстрируют Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Санкт-Петербург, Чукотский автономный округ и Магаданская область — выше 80 баллов.

Лидирующие позиции по комфортным условиям жизни и безопасности демонстрируют Чечня, Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, а также Ненецкий автономный округ — более 54 баллов.

В блоке «Управление» в числе лидеров — Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Севастополь, Татарстан, Ростовская и Новосибирская области. Лучшей практикой признано использование цифровых помощников на основе искусственного интеллекта для совершенствования предоставления государственных и муниципальных услуг.

Лидеры цифровизации — Москва и Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ и Сахалинская область (выше 90 баллов).

Наиболее высокие значения показателей развития малого и среднего предпринимательства — Новосибирская область, Москва, Санкт-Петербург, Калининградская и Ивановская области (более 67 баллов).

Лидеры по развитию инвестиционного климата — Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Саха (Якутия), Ленинградская область и Москва (выше 70 баллов).