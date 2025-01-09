Определен порядок подтверждения характеристик драгоценных металлов и камней

Этот закон определяется порядок подтверждения характеристик драгметаллов, классификационных характеристик драгкамней при проведении с ними отдельных операций.
В частности, предусмотрено, что определенные кабмином операции допустимы при условии подтверждения характеристик драгметаллов, классификационных характеристик драгкамней требованиям документов по стандартизации, устанавливающих такие характеристики.
Согласно закону, подтверждение:
характеристик драгметаллов — осуществляет Федеральная пробирная палата, а также аккредитованные юрлица и ИП;
классификационных характеристик драгоценных камней – она же, судебно-экспертные учреждения Минюста и Гохран.
Закон начнет действовать с 1 марта 2026 года.
Начать дискуссию