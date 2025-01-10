🎁 Подарки — лучшее начало года! Оформите подписку Клерк.Премиум и получите курс повышения квалификации в подарок

Праздники закончились, но мы продолжаем дарить подарки! До 12 января вы можете купить подписку Клерк.Премиум по супернизкой цене и получить курс повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса» в подарок.

Маркетплейсы — это надежный источник дополнительного дохода бухгалтера и отличный вариант для перехода на аутсорс, потому что на эти услуги всегда будет высокий спрос и минимальные риски.

Освойте все необходимые инструменты для работы на маркетплейсах на курсе повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса». Вам понадобится всего три месяца, чтобы получить новые знания и выйти на быстроразвивающийся рынок.

Вы разберетесь во всех юридических нюансах работы на маркетплейсах, сможете уберечь бизнес от проблем с партнерами и поставщиками. На курсе вы научитесь оформлять первичку, рассчитывать налоги и делать возвраты для клиентов на ОСНО и УСН в 2025 году. Сможете оказывать весь комплекс необходимых услуг: от подписания договора с маркетплейсом до составления отчетности для налоговой.

В программе курса повышения квалификации 47 видеоуроков, тесты, конспекты со скринами из видео, шпаргалки и шаблоны документов и много заданий на отработку практических навыков. Мы обновили программу курса и добавили туда все важные изменения налоговой реформы-2025.

Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» и стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите удостоверение на 72 ак. часа, которое ваш работодатель увидит в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

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До 12 января включительно при оформлении подписки Клерк.Премиум на полгода вы получите курс повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса» в подарок. Такой щедрой акции еще не было! Мы отдаем курс с официальным удостоверением о повышении квалификации и поддержкой экспертов бесплатно, хотя сейчас он стоит 28 600 рублей.

В подписку входят онлайн-курсы по всем темам, а также контент, который доступен только подписчикам Клерк.Премиум! Их нельзя купить по отдельности, они есть только в подписке. Это более 600 записей вебинаров и конференций, разборы законов, мини-курсы, тренинги со специалистами, справочно-правовая система и безлимитные консультации экспертов.

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