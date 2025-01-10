«Финам» увеличит комиссию за вывод валют до 3%

Клиенты заплатят 3% при переводе долларов, евро и тенге с брокерского счета на банковский.

С 13 января 2025 года брокер «Финам» повысит комиссию за вывод долларов, евро и тенге с брокерского счета на банковский.

Компания удержит до 3% и установит дополнительную плату за обработку поручения на вывод валюты. За пополнение счета в долларах и евро комиссию брать не будут, но за тенге придется заплатить 0,2%. Об этом пишет РБК со ссылкой на рассылку клиентам «Финам».

Кроме того, с 13 января брокер начет брать плату за хранение иностранной валюты на брокерском счете. 10% годовых придется заплатить, если на счете лежит от 10 до 100 тыс. долларов или фунтов стерлингов, а 6% — свыше 100 тыс.