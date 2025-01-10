Бизнес будет снижать выбросы при плохих метеоусловиях

Предприятия, которые делают выбросы вредных веществ в атмосферу, будут согласовывать свою работу во время неблагоприятных метеоусловий.

С 1 марта 2026 года начнет действовать закон от 28.12.2024 № 548-ФЗ, по которому российские компании должны снижать выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в период неблагоприятных погодных условий.

Информация о неблагоприятном метеорологическом фоне будет доступна бесплатно не только региональным и федеральным властям, но и предпринимателям, а также местному населению.

«Сейчас многие предприятия игнорируют предупреждения о неблагоприятных метеорологических условиях. Иногда их даже не смущает приезд вице-премьеров с инспекцией», — сказал член комиссии по экологии и устойчивому развитию Общественной палаты Владимир Лифантьев.

Каждое предприятие, которое делает выбросы, должно разработать и согласовать в профильном ведомстве индивидуальный план работы при неблагоприятном метеорологическом прогнозе. Порядок предоставления прогнозов и требования к снижению выбросов определят дополнительно.