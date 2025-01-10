Введены очередные санкции против российских компаний

В список попали более 30 российских нефтесервисных компаний, а также другие организации.

Под санкции попали страховые компании «Ингосстрах» и «Альфастрахование», а также более 30 российских нефтесервисных компаний, включая «РН-Бурение» (структура «Роснефти») и «Технологии ОФС» (объединяет бывшие активы Baker Hughes в России), заявил американский Минфин.

Под санкции также попали: «РН-ГРП», «РН-Сервис», «РН-Ванкор», «Ачимгаз», «Газпром Шельфпроект», «Атлас ННБ», «ФракДжет-Волга», «Инвестгеосервис», «Нафтагаз-Бурение», «Петро Велт Технолоджис», «ТНГ-Групп», «УДС Нефть» и другие компании сектора.

С 27 февраля США запрещают своим компаниям оказывать нефтесервисные услуги в России.