В 2025 году фиксированные взносы будут больше и заплатить их надо раньше

Все ИП, кроме применяющих НПД и АУСН, ежегодно уплачивают за себя фиксированные взносы. На 2025 год они установлены в размере 53 658 рублей, в случае если доход не превысит 300 000 рублей.

Если доход выйдет за лимит в 300 000 рублей, то помимо фиксированной части необходимо доплатить 1% от суммы превышения, но не более 300 888 рублей.

Также изменился и срок уплаты взносов, напомнили в ФНС. Теперь ИП придется их уплатить не позднее 28 декабря текущего года. Перечислять страховые взносы можно частями в течение года или одной суммой сразу.

Срок уплаты взносов за 2025 год – 29.12.2025 (так как 28.12 – выходной).

Если ИП ведет деятельность не с начала года или прекратил бизнес до окончания года, то тогда сумма страховых взносов рассчитывается пропорционально отработанным месяцам.

Поправки в НК-2025 по фиксированным взносам мы разбирали тут.

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