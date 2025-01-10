Малый бизнес не будет сдавать статотчетность раз в пять лет

Представители малого бизнеса внесут все статистические показатели в цифровую платформу. Отчитываться перед каждым ведомством больше не нужно.

С 1 января 2025 года малый бизнес и микропредприятия не будут сдавать формы статистической отчетности в разные ведомства. Информацию станут собирать по перечню показателей на «Цифровой аналитической платформе предоставления статистических данных» (ЦАП СД). Об этом сказано в Федеральном законе от 22.07.2024 № 206-ФЗ.

Для малого бизнес отменили требование об обязательном статистическом наблюдении раз в пять лет, при этом для среднего бизнеса оно по-прежнему действует.

У представителей малого бизнеса запретят требовать иную отчетность и административные данные. Например, информацию, которую торговые предприятия подают в местные органы в ходе информационно-аналитического наблюдения за рынком. Для федеральных органов власти и Центробанка такой запрет вступит в силу с 1 января 2027 года, для региональных властей — с 1 января 2028 года, а для других ведомств — с 2029 года.

В начале нового финансового года важно сконцентрироваться на изменениях чтобы ничего не упустить. Пройдитесь по самым важным аспектам, которые изменились, чтобы перестроить работу в начале года. Приходите на бесплатный вебинар «Бухучет, налоги, налоговая оптимизация: обновления 2025». Он состоится 15 января в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре обсудим:

1. Изменения в налоговом законодательстве:

Обязанности организаций/ ИП на УСН как плательщиков НДС.

Порядок восстановления вычетов НДС при переходе на УСН с 2025 года.

Новые ставки НДФЛ, налоговые вычеты

Изменения в налоге на прибыль

Туристический налог

Изменения в отчетности

2. Изменения в бухгалтерском учете:

Формы бухгалтерской отчетности ФСБУ 4/2023

Проводим инвентаризацию по ФСБУ 28/2023

Статотчетность для малого и среднего бизнеса.

3. Дробление бизнеса с 2025 года, необоснованная налоговая выгода.

4. Совмещение УСН и ПСН в 2025 году.

5. Налоговая оптимизация – 2025

Спикер — Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.

Ждем вас на вебинаре 15 января в 11:00 мск!