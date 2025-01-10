Малый бизнес не будет сдавать статотчетность раз в пять лет

С 1 января 2025 года малый бизнес и микропредприятия не будут сдавать формы статистической отчетности в разные ведомства. Информацию станут собирать по перечню показателей на «Цифровой аналитической платформе предоставления статистических данных» (ЦАП СД). Об этом сказано в Федеральном законе от 22.07.2024 № 206-ФЗ.
Для малого бизнес отменили требование об обязательном статистическом наблюдении раз в пять лет, при этом для среднего бизнеса оно по-прежнему действует.
У представителей малого бизнеса запретят требовать иную отчетность и административные данные. Например, информацию, которую торговые предприятия подают в местные органы в ходе информационно-аналитического наблюдения за рынком. Для федеральных органов власти и Центробанка такой запрет вступит в силу с 1 января 2027 года, для региональных властей — с 1 января 2028 года, а для других ведомств — с 2029 года.
В начале нового финансового года важно сконцентрироваться на изменениях чтобы ничего не упустить. Пройдитесь по самым важным аспектам, которые изменились, чтобы перестроить работу в начале года. Приходите на бесплатный вебинар «Бухучет, налоги, налоговая оптимизация: обновления 2025». Он состоится 15 января в 11:00 мск!
Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.
На вебинаре обсудим:
1. Изменения в налоговом законодательстве:
Обязанности организаций/ ИП на УСН как плательщиков НДС.
Порядок восстановления вычетов НДС при переходе на УСН с 2025 года.
Новые ставки НДФЛ, налоговые вычеты
Изменения в налоге на прибыль
Туристический налог
Изменения в отчетности
2. Изменения в бухгалтерском учете:
Формы бухгалтерской отчетности ФСБУ 4/2023
Проводим инвентаризацию по ФСБУ 28/2023
Статотчетность для малого и среднего бизнеса.
3. Дробление бизнеса с 2025 года, необоснованная налоговая выгода.
4. Совмещение УСН и ПСН в 2025 году.
5. Налоговая оптимизация – 2025
Спикер — Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.
Ждем вас на вебинаре 15 января в 11:00 мск!
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