Кабмин утвердил программу господдержки аграрного бизнеса

Желающие начать свое дело смогут получить грант до 7 млн рублей. Также дополнительные преференции получат студенты и преподаватели агровузов.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 25 декабря 2024 года №1893. Согласно документу, господдержку смогут получить ветераны и участники СВО, которые хотят заниматься агробизнесом.

С 1 января 2025 года они смогут получить грант «Агромотиватор» для начала предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве. На разведение крупного рогатого скота для производства мяса и молока выдадут до 7 млн рублей, а на другие направления бизнеса — до 5 млн. Бизнес-проекты будут оценивать региональные комиссии, они же и выберут получателей гранта.

Срок использования грантов для предприятий на приграничных территориях увеличили с 18 до 30 месяцев.

Также предприятиям агропрома компенсируют часть расходов по договорам о целевом обучении в вузах и затраты на оплату труда привлеченных на практику студентов сельскохозяйственных направлений обучения.

«В целом размер возмещения затрат из федерального бюджета составит от 30 до 95%. Всего на эти цели предусмотрено свыше 6,5 млрд рублей», — сказано на сайте кабмина.

Для специалистов научных организаций и вузов будут стимулирующие выплаты в размере 40 тыс. рублей в месяц. Чтобы их получить, нужно участвовать в проектах, направленных на развитие агропромышленного комплекса. Учителям и преподавателям профильных предметов в сельских школах доплатят 30 тыс. рублей в месяц.

Агропредприятия и ИП смогут вернуть часть средств, потраченных на строительство или приобретение жилья для преподавателей аграрных вузов, которые находятся в ведении Минсельхоза, Росрыболовства и Россельхознадзора. Арендаторы такого жилья смогут его выкупить после пяти лет работы в вузе по цене не больше 20% расчетной стоимости. Если проработать в агровузе 10 лет, то жилье разрешат выкупить за 1% расчетной стоимости.