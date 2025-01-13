Все актуальные шаблоны и обновленные онлайн-курсы в подписке Клерк.Премиум

В силу вступают изменения налоговой реформы-2025, так что бухгалтеру нужно быть начеку и следить за актуальностью шаблонов и сроков, с которыми он работает. Заручитесь поддержкой экспертов и получите доступ к самым свежим материалам с подпиской Клерк.Премиум. Мы обновляем материалы каждый день, так что вы всегда будете в курсе событий.

Все изменения налоговой реформы-2025 уже становятся реальностью, и тем, кто не успел подготовиться к новым правилам, приходится учиться на ходу, делать ошибки и потом долго их исправлять. Уследить за всем нереально, ведь перемены произошли во всех областях и коснулись каждого налогоплательщика, поэтому сложно разом запомнить новые сроки сдачи отчетности и уведомлений, привыкнуть к новыми формулам для расчетов, другим ставкам, не упустить замену форм и вовремя научиться их заполнять.

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