Все актуальные шаблоны и обновленные онлайн-курсы в подписке Клерк.Премиум

Все изменения налоговой реформы-2025 уже становятся реальностью, и тем, кто не успел подготовиться к новым правилам, приходится учиться на ходу, делать ошибки и потом долго их исправлять. Уследить за всем нереально, ведь перемены произошли во всех областях и коснулись каждого налогоплательщика, поэтому сложно разом запомнить новые сроки сдачи отчетности и уведомлений, привыкнуть к новыми формулам для расчетов, другим ставкам, не упустить замену форм и вовремя научиться их заполнять.
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К началу 2025 года мы обновили все наши онлайн-курсы, добавили туда новые уроки и даже целые разделы с разбором изменений налоговой реформы, а также актуальными шаблонами и формами деклараций на 2025 год.
«Главный бухгалтер на УСН» — в свежей программе есть все новые ставки УСН и формы деклараций за 2024 год.
«Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» — мы актуализировали информацию по всем участкам и добавили в программу новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС.
«Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2025 году» — теперь в программе курса есть новый блок с уроками по расчетам в период санкций через платежных агентов и по налогу на прибыль.
«Учет НДС — 2025» — в последней версии программы появился новый блок про НДС на УСН с учетом последних нормативных актов, где мы разобрали все нюансы: ставки, льготы и т. д.
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