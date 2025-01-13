ПСН

ИП с доходами-2024 на УСН и ПСН более 60 млн рублей не может применять ПСН в 2025 году: примеры от ФНС

Даже если в декабре 2024 года к моменту оформления патента на 2025 год у ИП доход был менее 60 млн рублей, право на ПСН утратится, если по итогам 2024 года доход стал более 60 млн рублей.

Значение имеют все доходы в 2024 году при применении ПСН и УСН+ПСН.

ФНС в письме от 24.12.2024 № СД-4-3/14537@ приводит примеры таких ситуаций.

Пример 1

ИП в 2024 году применял ПСН и УСН.

05.12.2024 ИП получил патент на 2025 год. На дату получения патента доходы по ПСН и УСН не превысили 60 млн рублей.

По итогам 2024 года доходы по ПСН+УСН превысили 60 млн. Этот ИП утрачивает право на применение ПСН с начала 2025 года.

Пример 2

ИП в 2024 году применял только УСН.

13.12.2024 ИП получил патент на 2025 год. По итогам 2024 года доходы ИП превысили 60 млн рублей.

Этот ИП утрачивает право на применение ПСН с начала 2025 года.

Кстати, для права на патент-2025 доходы-2024 по ПСН и ОСНО не суммируются.

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