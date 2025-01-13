ИП с доходами-2024 на УСН и ПСН более 60 млн рублей не может применять ПСН в 2025 году: примеры от ФНС

Значение имеют все доходы в 2024 году при применении ПСН и УСН+ПСН.
ФНС в письме от 24.12.2024 № СД-4-3/14537@ приводит примеры таких ситуаций.
Пример 1
ИП в 2024 году применял ПСН и УСН.
05.12.2024 ИП получил патент на 2025 год. На дату получения патента доходы по ПСН и УСН не превысили 60 млн рублей.
По итогам 2024 года доходы по ПСН+УСН превысили 60 млн. Этот ИП утрачивает право на применение ПСН с начала 2025 года.
Пример 2
ИП в 2024 году применял только УСН.
13.12.2024 ИП получил патент на 2025 год. По итогам 2024 года доходы ИП превысили 60 млн рублей.
Этот ИП утрачивает право на применение ПСН с начала 2025 года.
Кстати, для права на патент-2025 доходы-2024 по ПСН и ОСНО не суммируются.
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