Альфа-Банк, Сбер и Т-Банк создали свою финтех-платформу

Три банка объединились в консорциум, чтобы создать свой единый платежный QR-код.

10 января Т-Банк, Альфа-Банк и ООО «Цифровые активы» учредили ООО «Финтех-платформа». У новой организации нет контролирующего лица, доли распределились следующим образом: 27,5% у Т-Банка и у «Альфы», а остальные 45% — у Сбера.

Основной профиль «Финтех-платформы» — обработка электронных данных, IT, консультационные и рекламные услуги. Компания будет заниматься цифровизацией платежей и работать с QR-кодом, чтобы исключить «зависимость участников рынка от крупнейших игроков и тем самым содействовать поддержанию конкурентной среды». Об этом пишет Frank media.

В 2024 году платежный рынок разделился: ЦБ хочет создать единый QR-код от Системы быстрых платежей, а Сбербанк, Альфа-Банк, Т-Банк и Совкомбанк хотят делать альтернативные решения.