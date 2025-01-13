Обновленные курсы по прошлогодним ценам — воспользуйтесь специальным предложением к Старому Новому году

С 1 января 2025 года в силу вступили нововведения налоговой реформы-2025. Чтобы помочь вам быстрее адаптироваться, мы обновили наши курсы повышения квалификации и профпереподготовки. Добавили туда актуальные нормы, шаблоны и формы, записали дополнительные уроки по каждому изменению с подробным разбором от преподавателей.
Успейте купить обновленные курсы по старым ценам! Поспешите — обучение начнется 15 января.
Выбирайте курсы повышения квалификации и профпереподготовки и приступайте к учебе.
После завершения обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ и отправим оригинал вам почтой.
Главный бухгалтер на УСН
Во время обучения вы узнаете, как изменится налоговый учет на УСН в 2025 году, научитесь работать с документами и заполнять декларацию по новой форме. Научитесь рассчитывать и уплачивать НДС, сможете выбрать выгодную ставку и получить льготы. А главное — все полученные навыки вы отработаете на примерах и будете на 100% готовы к реальным задачам.
Мы обновили программу, теперь там есть все новые ставки УСН и формы деклараций за 2024 год.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Цена со скидкой 75%: 7 900 рублей вместо
31 700 рублей.
Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С
Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН. Мы обновили программу курса и добавили туда новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС.
Программа ориентирована на практику, поэтому вас ждет 14 занятий на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия, много задач по заполнению различных форм отчетности и приказов.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Цена со скидкой 73%: 9 900 рублей вместо
36 000 рублей.
Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2025 году
Учет ВЭД — одно из самых перспективных направлений для развития бухгалтера в 2025 году. На курсе повышения квалификации вы получите все необходимые знания в сфере международной торговли, научитесь составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д.
Мы обновили программу курса и добавили туда дополнительный урок по расчетам в период санкций через платежных агентов.
После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.
Цена со скидкой 75%: 8 900 рублей вместо
35 200 рублей.
Управленческий учет и финансы в 1С: УНФ
На новом курсе повышения квалификации «Клерка» вы узнаете, как автоматизировать управленческий учет в компании, отслеживать в 1С доходы и расходы, составлять платежный календарь и выгружать отчеты о состоянии компании и финансовых результатах. Получите конкурентное преимущество и сможете претендовать на более высокий доход.
Вы получите практический опыт работы в программе и сможете самостоятельно вести учет после завершения обучения.
После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.
Цена со скидкой 57%: 6 900 рублей вместо
15 900 рублей.
Больше курсов повышения квалификации по прошлогодним ценам в каталоге «Клерка».
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