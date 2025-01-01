С 01.01.2025 повысили норматив утилизации упаковки

Это установлено федеральным законом от 04.08.2023 № 451-ФЗ с изменениями в федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты.
Решение позволит увеличить объемы переработки вторичных ресурсов в стране и минимизировать захоронение отходов потребления. Упомянутый закон возлагает обязанность по утилизации упаковки на ее производителей.
Ранее новые нормативы утилизации составляли 10%-45% в зависимости от материала упаковки. С 2025 года они выросли до 55% для всех видов упаковки. Этот норматив установлен до конца 2025 года.
С 2026 года норматив утилизации будет уже 75% выпущенной упаковки, с 2027 года — 100%.
Также повышены ставки экологического сбора и вступили в силу новые правила отчетности.
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которые в свою очередь передадут эту обязанность потребителям, повысив стоимость продукта