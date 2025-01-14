Расскажем про обновления в бухучете и налогах на бесплатном вебинаре!

В начале нового финансового года важно сконцентрироваться на изменениях, чтобы ничего не упустить. Пройдитесь по самым важным аспектам, которые изменились, чтобы перестроить работу в начале года.

С 2025 года очень много изменений в учете, налогах, дроблении и налоговом планировании. На бесплатном вебинаре «Бухучет, налоги, налоговая оптимизация: обновления 2025» пройдемся по самым важным изменениям и расскажем, как все это учесть в работе. Он состоится уже завтра в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре обсудим:

1. Изменения в налоговом законодательстве:

Обязанности организаций/ИП на УСН как плательщиков НДС.

Порядок восстановления вычетов НДС при переходе на УСН с 2025 года.

Новые ставки НДФЛ, налоговые вычеты.

Изменения в налоге на прибыль.

Туристический налог.

Изменения в отчетности.

2. Изменения в бухгалтерском учете:

Формы бухгалтерской отчетности по ФСБУ 4/2023.

Проводим инвентаризацию по ФСБУ 28/2023.

Статотчетность для малого и среднего бизнеса.

3. Дробление бизнеса с 2025 года, необоснованная налоговая выгода.

4. Совмещение УСН и ПСН в 2025 году.

5. Налоговая оптимизация-2025.

Спикер — Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.

Ждем вас на вебинаре 15 декабря в 11:00 мск!