ЕНП (единый налоговый платеж)

Какие КБК исключили из ЕНП

С 2025 года страховые взносы за летчиков и шахтеров надо платить на свои КБК, а не на ЕНП.

Об этом напоминает ФНС.

Это такие КБК:

  • 182 1 02 08000 06 1000 160 – взносы, уплачиваемые организациями, использующими труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, на выплату ежемесячной доплаты к пенсии;

  • 182 1 02 08000 06 3000 160 – взносы, уплачиваемые организациями, использующими труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, на выплату ежемесячной доплаты к пенсии (штрафы);

  • 182 1 02 09000 06 1000 160 – взносы, уплачиваемые организациями угольной промышленности на выплату ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям работников этих организаций;

  • 182 1 02 09000 06 3000 160 – взносы, уплачиваемые организациями угольной промышленности на выплату ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям работников этих организаций (штрафы).

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