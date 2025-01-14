Какие КБК исключили из ЕНП

Об этом напоминает ФНС.
Это такие КБК:
182 1 02 08000 06 1000 160 – взносы, уплачиваемые организациями, использующими труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, на выплату ежемесячной доплаты к пенсии;
182 1 02 08000 06 3000 160 – взносы, уплачиваемые организациями, использующими труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, на выплату ежемесячной доплаты к пенсии (штрафы);
182 1 02 09000 06 1000 160 – взносы, уплачиваемые организациями угольной промышленности на выплату ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям работников этих организаций;
182 1 02 09000 06 3000 160 – взносы, уплачиваемые организациями угольной промышленности на выплату ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям работников этих организаций (штрафы).
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