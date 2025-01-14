Начали действовать новые правила для экологической отчетности

В частности, данные будут сверяться с Федеральной таможенной службой (ФТС) и ФНС.
Кроме того, отчеты должны соответствовать данным из других госсистем — ФНС, ФТС, Росстата, ГИС «Промышленность», «Меркурий», системы маркировки «Честный знак» и прочих.
Отчетность Российский экологический оператор (РЭО) будет верифицировать в единой федеральной госинформсистеме учета отходов от использования товаров (ЕФГИС УОИТ).
Об этом сообщает РЭО.
Ранее мы писали, что с 2025 года увеличился экологический сбор и повысили норматив утилизации упаковки.
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