Начали действовать новые правила для экологической отчетности

До 15 апреля 2025 года производители и утилизаторы впервые начнут представлять отчетность с учетом новых правил.

В частности, данные будут сверяться с Федеральной таможенной службой (ФТС) и ФНС.

Кроме того, отчеты должны соответствовать данным из других госсистем — ФНС, ФТС, Росстата, ГИС «Промышленность», «Меркурий», системы маркировки «Честный знак» и прочих.

Отчетность Российский экологический оператор (РЭО) будет верифицировать в единой федеральной госинформсистеме учета отходов от использования товаров (ЕФГИС УОИТ).

Об этом сообщает РЭО.

Ранее мы писали, что с 2025 года увеличился экологический сбор и повысили норматив утилизации упаковки.