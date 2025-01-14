В России стало в 3,6 раза больше компаний с китайским участием

После введения санкций предприниматели Китая стали чаще регистрировать бизнес в России. В месяц открывается 135-145 компаний с их участием.

В 2022-2024 годах число ежемесячных регистраций компаний с участием китайского бизнеса выросло в 3,6 раза по сравнению с 2020-2021 годами.

До введения санкционных ограничений против РФ в среднем регистрировалось не менее 40 компаний в месяц с участием представителей Китая. После установления ограничений их стало 135-145. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование «СПАРК-Интерфакса».

Интерес к открытию бизнеса в России появился у граждан дружественных стран. Например, в 2,2 раза увеличилось число ежемесячных регистраций со стороны учредителей из Киргизии, в 1,5 раза — Турции, в 1,4 раза — Казахстана.

Также участвовать в российском бизнесе стали предприниматели из Вьетнама, число их регистраций выросло в 4,5 раза, из Таджикистана — в 2,2 раза, Ирана — в 2,1 раза, Индии — в 1,5 раза.