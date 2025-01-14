ФНС объяснила, как отражать операции с цифровой валютой

В декларации по налогу на прибыль организаций будет дополнительный Лист 02 для тех, кто проводит операции с цифровой валютой.

Если налогоплательщик проводил операции с цифровой валютой, то в состав налоговой декларации нужно включить отдельный Лист 02 с приложением.

В нем следует указать прибыль или убыток по таким операциям. В реквизите «Признак налогоплательщика (код)» рекомендуется использовать код «13». Об этом сказано в письме ФНС от 25.12.2024 № СД-4-3/14625@.

В строке 014 приложения 1 к Листу 02 нужно отразить доходы от продажи цифровой валюты, в том числе и те, которые признают при безвозмездной передаче.

Расходы в виде стоимости цифровой валюты и затрат на ее продажу отражают в строке 060 приложения 2. Траты на майнинг за налоговый период включают в строку 040.

Если налогоплательщик получил внереализационные доходы в виде цифровой валюты от майнинга, то это следует отразить в строке 100 приложения 1 к Листу 02.