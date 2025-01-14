Налоговики пересчитают НДФЛ с процентов по длинным вкладам за 2023 год

До 1 декабря 2024 года россияне впервые должны были уплатить НДФЛ с процентов по вкладам за 2023 год. Для некоторых будет перерасчет в меньшую сторону.

Об этом рассказывает ФНС в письме от 13.12.2024 № БС-17-11/3837@.

Дело в том, что недавно внесли поправку по НДФЛ с депозитных процентов, которая вступает в силу с 01.01.2025, а действует для доходов с 01.01.2023.

Теперь необлагаемая сумма (ставка ЦБ х 1 млн руб.) будет переносится на следующие годы для вкладов, открытых более чем на 15 месяцев, по которым проценты начисляют в конце срока.

Если в текущем году процентов по ним нет, то необлагаемый минимум переносится на следующий год и будет суммироваться с необлагаемой суммой следующего года.

ФНС сообщает, что пересчитает налог за 2023 год с учетом новых правил. Это произойдет в 2025 году. Сведения о длинных вкладах налоговикам передадут банки.