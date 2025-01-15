У Росстата вышли новые указания по заполнению статотчета о продажах

Указания Росстата нужно применять с 1 января 2025 года, они будут действовать для статистической отчетности за 2024 год.

Росстат утвердил указания по заполнению статистического отчета о продажах. Они понадобятся для компаний из сферы оптовой и розничной торговли.

В приказе от 13.01.2025 № 5 расписано, как заполнять форму 1-ТОРГ «Сведения о продаже товаров организациями оптовой и розничной торговли». Это форму нужно применять с 1 января 2025 года для отчетов за 2024 год.

1-ТОРГ должны применять компании, которые ведут оптовую и розничную торговлю автотранспортными средствами, мотоциклами, а также ремонтируют их. Малому бизнесу не нужно сдавать такой отчет.