РСПП: у собственников национализированных предприятий должен быть приоритет их выкупа

Бизнесмены готовы доплатить государству, чтобы вернуть себе компанию, которая была национализирована.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что национализированные в 1990-х компании нужно выставить на продажу, а бывшим владельцам дать приоритетное право выкупа активов.

Также РСПП предлагает ввести механизм двусторонней реституции, по которому у владельца изъятого актива будет право на компенсацию его рыночной стоимости с учетом предшествующих затрат. Об этом пишет РБК.

«Я знаю несколько случаев, когда даже те, у кого актив забрали в силу того, что в 1990-е годы было что-то не так, они готовы заплатить за этот актив второй раз, поскольку они много вложили в это дело и им, что называется, дешевле доплатить, чем терять актив», — сказал Шохин.

В 2024 году бюджет получил 130 млрд рублей от продажи государственного имущества. В 2025 году Минфин собирается привлечь по этой статье доходов еще 80 млрд рублей.