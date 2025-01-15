Москва на новогодних праздниках заработала 136,8 млрд рублей

В столицу на каникулах приехали свыше 7 млн туристов, в том числе из других стран.

Туристическая отрасль в период новогодних праздников принесла экономике Москвы 136,8 млрд рублей, в городской бюджет поступило 18,7 млрд.

На Новый год в столице побывало 7 млн туристов, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Гости приезжали из регионов РФ, из Армении, Белоруссии, Индонезии, Казахстана, Китая, ОАЭ, Таиланда, Саудовской Аравии и Омана.

«Гости гуляли по классическим туристическим маршрутам и на многочисленных площадках проекта "Зима в Москве", где участвовали в квестах и мастер-классах, проводили время на катках, горках и лыжных трассах», — сказано в телеграм-канале мэра Москвы Сергея Собянина.

Средняя загрузка трех- и четырехзвездочных отелей в Москве во время новогодних каникул составила 90% и больше.