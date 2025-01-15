На маркетплейсе Aliexpress произошел сбой

Пользователи не могут войти в аккаунт Aliexpress и просматривать товары. Компания уже устраняет проблему.

Жители РФ жалуются на сбои в работе приложения и сайта Aliexpress.

15 января 2025 года больше 1,7 тыс. пользователей оставили жалобу на портале «Сбой.рф». 40% обращений поступило из Москвы, 9% — из Санкт-Петербурга, 6% — из Краснодарского края.

Представители компании подтвердили проблему и сообщили, что уже работают над ее устранением.

«Некоторые пользователи могли столкнуться с проблемами отображения стоков товаров, команда работает над устранением проблемы. В ближайшее время все функции будут доступны в полном объеме», — сказали в компании.

Чаще всего сбой появляется при входе в аккаунт, а также проблема связана с показом товаров.