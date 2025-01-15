На маркетплейсе Aliexpress произошел сбой

Жители РФ жалуются на сбои в работе приложения и сайта Aliexpress.
15 января 2025 года больше 1,7 тыс. пользователей оставили жалобу на портале «Сбой.рф». 40% обращений поступило из Москвы, 9% — из Санкт-Петербурга, 6% — из Краснодарского края.
Представители компании подтвердили проблему и сообщили, что уже работают над ее устранением.
«Некоторые пользователи могли столкнуться с проблемами отображения стоков товаров, команда работает над устранением проблемы. В ближайшее время все функции будут доступны в полном объеме», — сказали в компании.
Чаще всего сбой появляется при входе в аккаунт, а также проблема связана с показом товаров.
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