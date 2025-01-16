Бизнес переезжает в САР: число компаний в «российских офшорах» увеличилось в 1,5 раза

Почти 500 компаний перебрались в специальные административные районы в 2024 году.

В 2024 году количество резидентов специальных административных районов (САР) выросло в 1,5 раза — до 488 компаний. Из них на острове Русском в Приморском крае работают 109 участников, а 379 — на острове Октябрьский в Калининградской области.

За год в «российские офшоры» перевезли бизнес 190 участников экономической деятельности. Популярность САР стала расти после введения санкций в 2022 году. Для сравнения в 2019 году было 22 новых резидента, в 2022 — 83, а в 2023 переехали сразу 200 компаний. Об этом пишут «Известия».

Советник юридической компании NSV Consulting Светлана Тихонова считает, что для бизнеса, который столкнулся с санкционными ограничениями, переезд в САР стал способом восстановить работу после блокировок со стороны иностранцев.

В САР действует упрощенный режим налогового и валютного контроля, что подходит для переезда организаций из иностранной юрисдикции в РФ. Основная цель таких районов — вывести из зарубежных офшоров активы, подконтрольные россиянам.

При регистрации бизнес платит пониженный налог на прибыль до 5% по доходам и до 10% по выплаченным дивидендам, процентам и роялти. Не нужно платить налог на имущество и транспортный налог. Также компании до 2039 года могут работать по корпоративному праву той юрисдикции, из которой они переехали.