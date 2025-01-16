Новый спецкурс по налоговой реформе — «Бухучет, налоги, отчетность: обновления 2025». Открыта предзапись!

В 2025 году меняются правила работы с большим количеством налогов сразу — появятся новые ставки, формы отчетности и сроки сдачи документов. Запомнить все самому нереально, поэтому мы записали новый практический курс «Бухучет, налоги, отчетность: обновления 2025». За три месяца вы разберетесь в ключевых изменениях и отработаете все навыки на реальных задачах.

Налоговая реформа-2025 работает всего две недели, а мы уже получили большое количество вопросов по применению новых правил на деле. Поэтому мы подготовили новый практический курс «Бухучет, налоги, отчетность: обновления 2025».

Что в программе

В программу курса входит 45 видеоуроков, конспекты, а также пошаговые инструкции, которые помогут вам разобраться в каждой теме. Вы научились работать со всеми актуальными формами документов, узнаете, в какие сроки нужно сдавать отчетность, чтобы не нарваться на штрафы и санкции налоговиков, которые сейчас особенно бдительно следят за работой бухгалтеров.

Вы узнаете, какие изменения произойдут в налоговом законодательстве, как платить НДС на УСН с 2025 года, как применять новый ФСБУ 4/2023 и работать со статотчетностью, рассчитывать зарплату, пособия и страховые взносы, как получить амнистию по дроблению бизнеса и законно оптимизировать налоговую нагрузку в 2025 году.

С новыми знаниями вы сможете уберечь компанию от убытков и постоянных визитов проверяющих органов. Докажете работодателю свою профессиональную ценность и сможете претендовать на заслуженное повышение и прибавку к зарплате.

После обучения вы можете получить сертификат о повышении квалификации.

Мы открываем предзапись на обучение! До 20 января вы можете купить курс со скидкой 33%.

Обучение начинается 20 января.

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