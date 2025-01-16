Путин: иностранцам упростят постановку на налоговый учет, а семьям дадут новый инвестиционный вычет

Иностранцам для постановки на учет в ФНС понадобится тот же набор документов, что и для открытия счета в банке. Для семей создадут инструмент сбережений и по нему можно получить вычет до 1 млн рублей.

Владимир Путин дал поручение правительству и Центробанку к 15 июля 2025 года упростить порядок постановки на учет нерезидентов в налоговом органе.

В законодательство внесут изменение, по которому иностранцы смогут встать на учет в ФНС с помощью документов, необходимых для открытия банковского счета. Об этом сказано на сайте Кремля

Также президент поручил создать семейный инструмент сбережений. Те, кто будет им пользоваться, получат налоговый вычет по НДФЛ в размере до 1 млн рублей. Итоговый размер вычета будет зависеть от суммы, инвестированной в сбережения.