Государство поддержит компании при размещении акций

У российских компаний появится стимулы выходить на рынок капитала и привлекать долевое финансирование.

Президент Владимир Путин дал поручение правительству и Центробанку простимулировать размещение акций российских компаний на внутреннем финансовом рынке.

Организации, которые привлекают долевое финансирование, получат поддержу от государства с из выходом на рынок капитала. Об этом сказано на сайте Кремля.

Цель поручения — укрепить рост спроса на российские акции. Первый доклад о работе над поставленной задачей предстоит сделать до 1 марта 2025 года, а потом кабмин и ЦБ будут отчитываться каждый полгода.

Также Путин добавил, что к 2030 году Россия нарастит инвестиции к уровню 2020 года на 60%.