Открываем продажу билетов на VII Всероссийскую конференцию «БухВесна-2025»

За один день вы разберетесь во всех изменениях по налогам, учету и кадрам на реальных задачах 2025 года. Эксперты поделятся своим мнением, дадут рекомендации и ответят на любые вопросы участников. Поторопитесь — количество мест ограничено.

С 1 января 2025 года в силу вступили первые изменения налоговой реформы-2025 и уже вызвали немало проблем у бухгалтеров. Именно поэтому мы решили организовать новую Весеннюю конференцию для бухгалтеров «БухВесна-2025», где опытные эксперты по бухгалтерскому и налоговому учету, кадрам, аудиту, специалисты по маркетплейсам и учету ВЭД расскажут, как работать в новых условиях, чтобы не совершать типичных ошибок.

Самое яркое мероприятие весны — Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025» пройдет 13 марта 2025 года в Москве — в гостиничном комплексе «Арт Москва Войковская».

Продажа билетов уже открыта! Присоединяйтесь. Количество мест ограничено. Купить билет.

Что будет в программе

Вас ждет насыщенный день и яркие выступления опытных профессионалов.

Начало 2025 года: первый опыт налоговых изменений. Практика применения НДС на УСН.

Учет и налогообложение селлеров при работе с маркетплейсами: сложности и вопросы.

ВЭД: особенности, сложности и проверки ФНС.

Годовая бухотчетность и квартальная налоговая отчетность.

Ответ на требования ФНС и проверки налоговых органов. Дробление бизнеса.

«Клерк» пригласил опытных экспертов

Надежда Самкова — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, член Палаты налоговых консультантов.

Эльвира Митюкова — к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета.

Елена Шедис — основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

Людмила Ганичева — основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности.

Дмитрий Ряховский — д.э.н., руководитель Департамента Финансового университета при Правильстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон-Право», член Президентского Совета ИПБР Московского региона.

Почему стоит прийти на конференцию

VII Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025» — не просто полезные лекции, это целый день в сообществе профессионалов. На конференции у вас будет возможность лично пообщаться со спикерами, обсудить налоговые изменения с коллегами, обменяться контактами, наладить деловые связи. Мы сделаем так, чтобы вам не было скучно.

Сейчас вы можете приобрести билет по оптимальному тарифу за 12 000 рублей. В эту сумму входят:

Очное участие.

Кофе-брейки и горячий обед.

Общение и нетворкинг.

Участие в розыгрыше призов.

Сертификат участия в печатном виде.

Пакет участника и бонусы спонсоров;

Фотоотчет и ваши персональные фото.

Видеозапись всех выступлений.

Презентации и доклады спикеров.

Купить билет

Присоединяйтесь к конференции 13 марта 2025 года и проведите целый день в компании профессионалов и экспертов!