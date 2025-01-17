🐟 Принято решение срочно поддержать рыболовный флот России

Кабмин также запустит комплекс новых мер поддержки строительства флота и увеличит финансирование действующих.

Об этом сообщила Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) со ссылкой на письмо Минпромторга о рассмотрении безотлагательных мер по развитию рыбного хозяйства в условиях роста себестоимости производства и международного давления, которые утвердило общее собрание ВАРПЭ.

«Минпромторг прокомментировал предложения ведущего объединения рыбаков России разработать дополнительные меры поддержки строительства рыбопромысловых судов и внести изменения в нормативно-правовую базу, устанавливающую размер компенсации за реализацию таких проектов. <…> Как следует из ответа Минпромторга, поддержку строительства рыбацкого флота в России усилят уже в этом году. В частности, увеличат финансирование действующих мер поддержки. Общий объем бюджетных ассигнований составит 9% от инвестиций в программу "квоты под киль" — свыше 28,5 млрд руб.», — говорится в сообщении ВАРПЭ, которое приводит Минфин.

Уточняется, что в том числе 21,5 млрд рублей будет выделено верфям в 2024-2027 годы на покрытие дефицита средств на строительство 20 рыбопромысловых судов. Бюджетные деньги в равных долях получат Минпромторг и Минсельхоз.

Также до 6,4 млрд рублей выделят из резервного фонда правительства в 2024-2026 годы победителям крабовых аукционов на возмещение затрат на строительство краболовов на Дальнем Востоке.

Кроме того, почти 8 млрд рублей с 2024 по 2027 годы выделят на утилизационный грант, который распространяется в том числе на рыбацкий флот. Из них в 2025 году — 1,99 млрд рублей (на треть больше, чем в 2024 году), в 2026 году — 2 млрд, в 2027 году — 2,49 млрд рублей.

Ассоциация также сообщает, что в рамках нацпроекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» правительство в 2025 году запустит комплекс новых мер поддержки строительства флота в России. В том числе: