⏳ Не забудьте сегодня сдать единую упрощенную декларацию

Срок сдачи ЕУД за 4 квартал – 20 января 2025 года.
Туда войдет НДС и налог на прибыль.
С 2025 года правила сдачи ЕУД поменяли.
Сроки сдачи ЕУД в 2025 году:
в отношении налога на прибыль – не позднее 20 числа 1-го месяца II квартала после календарного года, в котором последний раз было движение по счетам или кассе, имелся объект налогообложения;
по остальным налогам – не позднее 20 числа 1-го месяца 2-го налогового периода, следующего за периодом, в котором в последний раз было движение денежных средств по кассе или счетам, имелся объект налогообложения;
для новых ИП и организаций – не позднее 20 числа месяца, следующего за кварталом, в котором прошла их госрегистрация.
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