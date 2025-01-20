⏳ Не забудьте сегодня сдать единую упрощенную декларацию

Компании, у которых весь год не было движений по банку и объектов налогообложения, вместо деклараций по НДС и налогу на прибыль могут сдать единую упрощенную декларацию.

Срок сдачи ЕУД за 4 квартал – 20 января 2025 года.

Туда войдет НДС и налог на прибыль.

С 2025 года правила сдачи ЕУД поменяли.

Сроки сдачи ЕУД в 2025 году:

в отношении налога на прибыль – не позднее 20 числа 1-го месяца II квартала после календарного года, в котором последний раз было движение по счетам или кассе, имелся объект налогообложения;

по остальным налогам – не позднее 20 числа 1-го месяца 2-го налогового периода, следующего за периодом, в котором в последний раз было движение денежных средств по кассе или счетам, имелся объект налогообложения;

для новых ИП и организаций – не позднее 20 числа месяца, следующего за кварталом, в котором прошла их госрегистрация.