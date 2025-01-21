Успейте купить обновленные онлайн-курсы по выгодной цене

Правила налоговой реформы-2025 уже вступают в силу. До конца января еще можно работать спокойно, но чем ближе к весне — тем сильнее будут ощущаться изменения. Подготовьтесь заранее — выбирайте онлайн-курсы с обновленной программой и актуальными формами документов и приступайте к учебе, пока на курсы действует акция!

С 1 января 2025 года в силу вступили нововведения налоговой реформы-2025. Надеемся, что вы легко влились в работу и не почувствовали резких перемен. Однако январь — только начало, все идет по накатанной, но уже с февраля новые правила дадут о себе знать. Нужно быть готовым к новым сложным задачам и рабочим ситуациям, с которыми предстоит столкнуться совсем скоро.

Мы записали дополнительные уроки по новым правилам расчета и уплаты налогов, добавили новые формы отчетности с кодами и сроками сдачи. До 23 января вы можете купить любой обновленный онлайн-курс по доступной цене. Не теряйте времени!

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Каталог курсов

Для учебы на онлайн-курсах вам не нужно предоставлять дипломы об образовании и ждать следующего потока обучения — сразу после оплаты вы сможете приступить к учебе.

С 1 января 2025 года в силу вступили изменения налоговой реформы-2025, а так как многие из них касаются упрощенцев, мы обновили программу онлайн-курса в соответствии с новыми требованиями и задачами.

Вы узнаете, как изменится налоговый учет на УСН в 2025 году, научитесь работать с документами и заполнять декларацию по новой форме. Научитесь рассчитывать и уплачивать НДС, сможете выбрать выгодную ставку и получить льготы. А главное — все полученные навыки вы отработаете на примерах и будете на 100% готовы к реальным задачам.

Цена до 23 января: 4 200 рублей вместо 15 950 рублей.

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Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН. Мы обновили программу онлайн-курса с учетом налоговой реформы-2025 и добавили туда новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС.

Программа ориентирована на практику, поэтому вас ждет 14 занятий на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия, много задач по заполнению различных форм отчетности и приказов.

Цена до 23 января: 4 900 рублей вместо 19 900 рублей.

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В 2025 году НДС доставит немало хлопот компаниям на ОСНО и УСН, а все из-за изменений налоговой реформы-2025 по НДС. Поэтому мы обновили программу онлайн-курса — добавили актуальную информацию про ведение книги покупок, книги продаж, записали новые уроки про НДС на УСН с учетом последних нормативных актов, расписали все актуальные льготы по НДС.

Онлайн-курс ориентирован на практику, поэтому вас ждут задания на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия 8.3, много задач по заполнению форм отчетности по образцам 2025 года, счетов-фактур, декларации и т. д.

Цена до 23 января: 4 200 рублей вместо 16 000 рублей.

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Учет ВЭД — одно из самых перспективных направлений для развития бухгалтера в 2025 году. Квалифицированных специалистов очень мало, поэтому они высоко ценятся на рынке. Станьте таким профессионалом с высоким доходом!

На онлайн-курсе вы получите все необходимые знания в сфере международной торговли, научитесь составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д. Мы обновили программу курса и добавили туда дополнительный урок по расчетам в период санкций через платежных агентов.

Цена до 23 января: 4 200 рублей вместо 18 990 рублей.

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