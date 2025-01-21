Мы запускаем официальный старт продаж билетов на Всероссийскую конференцию «БухВесна-2025»! Количество мест ограничено

Первые недели работы по новым правилам позади, пора подводить мини-итоги — что изменилось в вашей работе? С какими задачами и трудностями столкнулись? Собирайте все вопросы — обсудим их вместе на VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025».
До конца января всю отчетность сдаем по-старому, но ближе к весне почувствуются первые серьезные изменения налоговой реформы-2025. Поэтому как раз на первые дни весны мы запланировали нашу новую встречу. На одной площадке соберутся опытные специалисты по бухгалтерскому и налоговому учету, кадрам, аудиту и др. Они расскажут о первых результатах реформы-2025, разберут частые ошибки и поделятся рекомендациями по работе в новых условиях.
Самое яркое мероприятие весны — Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025» пройдет 13 марта 2025 года в Москве — в гостиничном комплексе «Арт Москва Войковская».
Вы сможете задать любые вопросы по теме, обсудить реальные случаи из вашей практики, а также получить ценные знания, которые помогут вам весь год работать без стресса.
Продажа билетов уже открыта! Присоединяйтесь. Количество мест ограничено. Купить билет.
Что будет в программе
Вас ждет насыщенный день и яркие выступления опытных профессионалов.
Начало 2025 года: первый опыт налоговых изменений. Практика применения НДС на УСН.
Учет и налогообложение селлеров при работе с маркетплейсами: сложности и вопросы.
ВЭД: особенности, сложности и проверки ФНС.
Годовая бухотчетность и квартальная налоговая отчетность.
Ответ на требования ФНС и проверки налоговых органов. Дробление бизнеса.
«Клерк» пригласил опытных экспертов
Надежда Самкова — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, член Палаты налоговых консультантов.
Эльвира Митюкова —
к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета.
Елена Шедис — основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.
Людмила Ганичева — основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности.
Дмитрий Ряховский — д.э.н., руководитель Департамента Финансового университета при Правильстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон-Право», член Президентского Совета ИПБР Московского региона.
Почему стоит прийти на конференцию
VII Всероссийская бухгалтерская конференция «БухВесна-2025» — не просто полезные лекции, это целый день в сообществе профессионалов. На конференции у вас будет возможность лично пообщаться со спикерами, обсудить налоговые изменения с коллегами, обменяться контактами, наладить деловые связи. Мы сделаем так, чтобы вам не было скучно.
Сейчас вы можете приобрести билет по оптимальному тарифу за 12 000 рублей. В эту сумму входят:
Очное участие.
Кофе-брейки и горячий обед.
Общение и нетворкинг.
Участие в розыгрыше призов.
Сертификат участия в печатном виде.
Пакет участника и бонусы спонсоров;
Фотоотчет и ваши персональные фото.
Видеозапись всех выступлений.
Презентации и доклады спикеров.
Присоединяйтесь к конференции 13 марта 2025 года и проведите целый день в компании профессионалов и экспертов!
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