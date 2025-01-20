Центробанк определил новые требования к первичному размещению акций на бирже

В проспект ценных бумаг компаний, которые планируют выйти на биржу и провести IPO, будет нужно включать финансовый прогноз, показатели в сравнении с предыдущими периодами, описание стратегии и оценку перспектив развития бизнеса.

«Компаниям также следует раскрывать чувствительную для инвесторов информацию — о плановом и фактическом распределении акций среди покупателей», — сказано на сайте Центробанка.

До IPO компания должна раскрыть информацию об ограничениях на продажу ценных бумаг, а также о механизмах стабилизации цен акций для снижения их волатильности после IPO.

Новые требования позволят лучше защитить интересы инвесторов и повысить доверие к фондовому рынку.